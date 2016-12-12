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    Лига 1. «Ницца» упустила победу над «ПСЖ», но сохранила лидерство

    В поединке 17-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» и «Ницца» не смогли выявить победителя. Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Парк де Пренс», завершилась вничью – 2:2.

    На два забитых мяча гостями в первом тайме хозяева сумели ответить дублем Эдинсона Кавани во второй половине игры.

    После этого результата парижане набрали 36 очков и остались на третьем месте в Лиге 1. Гости же, в активе которых 40 баллов, сохранили лидерство в турнирной таблице.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур

    ПСЖ – Ницца – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кипрен, 32; 0:2 – Плеа, 45; 1:2 – Кавани, 46; 2:2 – Кавани, 60.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2016 00:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 декабря 2016, 00:53

      МОНАКО ИСПОЛНЯЕТ,ВСЕ ПОБЕДЫ КРУПНЫЕ

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 12 декабря 2016, 21:27

      псж на буков играла

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 декабря 2016, 06:17

      Красавцы Ницца!!!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 декабря 2016, 05:25

      ПСЖ приобрел очко, Ницца потеряла два, в выигрыше Монако.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 декабря 2016, 01:23

      Ницце нужен нормальный вратарь, а это несчастье перепуганное подарило парижанам очки...

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