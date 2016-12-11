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    Каррагер призвал вратаря «Ливерпуля» Кариуса заткнуться и делать свою работу

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в очередной раз раскритиковал игру голкипера красных Лориса Кариуса за ошибки в последних матчах. Отметим, что ранее экс-футболист английского клуба негативно высказался о выступлении немца и получил аналогичный ответ от вратаря.

    «Кариус на этой неделе ответил на мои слова и слова Гари Невилла. Мой ему совет: заткнись и просто делай свою работу», – сказал Каррагер.

    В нынешнем сезоне Кариус провел за «Ливерпуль» в АПЛ 10 матчей, в которых пропустил шесть голов.

    Источник: Skysports

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    11.12.2016 21:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 12 декабря 2016, 15:02

      Абсолютно прав вице-капитан. Вратаришка средненький ведь. удары еле-еле тащит

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