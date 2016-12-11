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    Сабалета: «Нам следует быть сконцентрированными все время»

    Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета назвал главные причины неудач «горожан» в последних матчах. Напомним, что вчера команда аргентинца проиграла «Лестеру» со счетом 2:4 в матче 15-го тура АПЛ.

    «Проблема не в системе игры. Мы играли против «Лестера» с четырьмя защитниками, иногда играем с тремя, и в обоих случаях знаем, как нужно действовать. Думаю, дело в концентрации игроков. Перед каждой игрой мы думаем о том, как будем атаковать, и немного забываем о своих соперниках. Нужно быть сконцентрированными все время», — сказал он.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    11.12.2016 10:54
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