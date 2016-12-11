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    Главный тренер «Депортиво»: «Трибуны «Бернабеу» давили на рефери»

    Главный тренер «Депортиво» Гаиска Гаритано раскритиковал арбитров встречи 15-го тура Примеры с «Реалом» (2:3) за то, что они компенсировали слишком много времени во втором тайме.

    «Конечно, мы недовольны итогом матча. Команда приложила много усилий, но мы вновь упустили результат на последних минутах. Мне не ясно, по каким причинам арбитры решили компенсировать слишком много времени ко второму тайму. Когда в конце матча арбитры добавили целых пять минут в игре, где практически не было пауз, я не знал, что и думать. Такое ощущение, что давление трибун «Бернабеу» сказалось на решении рефери», – заявил он.

    Напомним, что решающий гол «Реала» был забит в компенсированное арбитром время.

    Источник: AS

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    11.12.2016 09:12
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 11 декабря 2016, 13:22

      Да, чемпион-этим все сказано!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 декабря 2016, 10:05

      )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 11 декабря 2016, 09:55

      Блин, Реал забил на 92, что несёт этот тренер?
      Рамос красава!

      1
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