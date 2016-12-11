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    Рамос: «У меня всегда есть желание делать жизнь соперников трудной»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос признал, что у его команды мало что получалось в матче 15-го тура Примеры с «Депортиво» (3:2). Напомним, что 30-летний испанец забил победный гол в компенсированное арбитром время.

    «В конечном счете, когда «Реал» борется до конца, то дела идут хорошо. Это точно не лучший матч «Реала». Мы допустили ошибки, за которые были наказаны, но в конце концов нам удалось изменить ситуацию в свою пользу. Мы смогли победить «Депортиво», который играл очень хорошо. Умение забивать важные голы? Таков мой характер. У меня всегда есть желание работать, прогрессировать и делать жизнь соперников трудной», – заявил он.

    Источник: L' Equipe

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    11.12.2016 08:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 11 декабря 2016, 15:08

      и тебе это прекрасно удается!!!))

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      Рейтинг: +201

      regbiN 11 декабря 2016, 08:55

      Лючший !!!!

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