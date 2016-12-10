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    Гвардиола считает, что в «Манчестер Сити» нет кризиса

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о матче 15-го тура АПЛ против «Лестера» (2:4). По мнению специалиста, после четырех пропущенных мячей горожанам было тяжело вернуться в игру.

    «Два гола за четыре минуты – это очень сложно. «Лестер» хорошо играл на контратаках и вторым темпом. Защищались тоже отлично. Мы старались играть до конца, но трудно вернуться после такого начала. Знали, что «Лестер» будет использовать длинные передачи. Я не думаю, что нам нужны другие защитники. Просто должны проанализировать ошибки. У нас нет кризиса. Любой тренер нуждается во времени», – сказал испанский тренер.

    Источник: BBC

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    10.12.2016 23:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      K1slo 11 декабря 2016, 04:14

      Я один не понял, что произошло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 декабря 2016, 00:40

      Гнать его в Осасуну

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Nerlinger 11 декабря 2016, 12:32

      Его место в Барсе-2...))))

      0
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