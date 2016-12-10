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    Зидан сделал восемь изменений в составе на матч против «Депортиво» – Роналду, Бэйл, Бензема вне заявки

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с составом на матч 15-го тура Примеры против «Депортиво». По сравнению с матчем против «Барселоны» (1:1) специалист сделал сразу восемь изменений в составе. Так, Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл остались вне заявки на эту игру.

    «Реал»: Навас, Пепе, Рамос, Начо, Данилу, Кроос, Каземиро, Асенсио, Иско, Родригес, Мората.

    Запасные: Касилья, Карвахаль, Варан, Марсело, Ковачич, Васкес, Диас.

    Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    10.12.2016 22:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 11 декабря 2016, 00:47

      Рамос КАПИТАНИЩЕ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 11 декабря 2016, 00:23

      ...ну вот-захотел вторым составом-получи...

      0
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      Рейтинг: +210

      Эмом > 1bear 11 декабря 2016, 00:45

      Что получи ?) не надо раньше времени хоронит команду особенно если в составе играет Рамос ))

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    • ...
      Рейтинг: +172

      Александр 13 10 декабря 2016, 23:50

      У Бэйла травма долбаебы, какая заявка? он до апреля вылетел




































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