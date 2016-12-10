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    Мертезакер: «Не верилось, что Венгер назначил меня капитаном «Арсенала»

    Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер признался, что был удивлен решением главного тренера Арсена Венгера отдать ему капитанскую повязку перед началом нынешнего сезона, несмотря на травму. Напомним, 32-летний немец повредил летом колено и восстановился лишь в середине ноября.

    «Мне было бы понятно, если бы Венгер назначил кого-нибудь другого капитаном, того, кто мог быть ближе к команде, чем я во время травмы. Арсен был в курсе, сколько мне предстоит пропустить, но тем не менее сказал мне, что я по-прежнему остаюсь значимой фигурой для клуба, подходящую на роль капитана. Мне не верилось в это, для меня это стало большим жестом», – сказал Мертезакер.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.12.2016 16:19
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