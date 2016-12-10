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    Писарев: «Багаж Аленичева»? Нынешний «Спартак» – команда Карреры»

    Спортивный директор РФС Николай Писарев поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионат России, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

    – Один из главных вопросов первого круга – про «Багаж Аленичева» у лидирующего сегодня «Спартака». Это уже крылатая фраза в нашем футболе. Пресловутый «Багаж» коллеги и партнера по «Спартаку» 90-х мнимый или это реальная история?

    – Про этот «багаж» я вообще ничего не понимаю. Сейчас командой руководит Массимо Каррера. Значит, этот «Спартак» – команда штаба итальянского специалиста. Тот факт, что к сезону красно-белых готовил Дмитрий Аленичев, сегодня не имеет абсолютно никакого значения.

    – В чем вы видите секрет успеха нынешнего «Спартака», который ушел на перерыв с пятиочковым отрывом от «Зенита»?

    – Игру этой команды во многом определяют российские лидеры – Глушаков и Комбаров. Они определяют отношения в команде, могут влиять на настроение коллектива. Есть неплохого качества иностранцы – Промес, Зе Луиш, Фернандо. Помимо футбола, у «Спартака» хорошая атмосфера в раздевалке, очень серьезный настрой к делу на каждой тренировке, в играх. Это то, что удалось привить «Спартаку» именно Каррере. Так я вижу со стороны.

    – Как вы расцениваете шансы красно-белых на чемпионство?

    – Как высокие. Впереди 13 туров, у команды пять очков отрыва от второго места. Как еще можно в этой ситуации шансы расценивать? Но, на мой взгляд, большой минус для клуба и команды – неучастие «Спартака» в еврокубках этого сезона. Первые туры в России весной, после возобновления чемпионата, придется играть с «листа», проведя три месяца без официальных матчей. Конкуренты к этому моменту уже войдут в сезон – «Краснодар» и «Зенит» сыграют в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Спортфакт

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    10.12.2016 09:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 10 декабря 2016, 19:38

      интересно а где сейчас Аленечев?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -16

      мыцык 10 декабря 2016, 16:51

      Бля просто хорошее вью дай Бог ВЕЛИКОМУ

      -2
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      Рейтинг: +6723

      maior-60 10 декабря 2016, 13:20

      Спартак заиграл при Каррере - это факт. Только, зачем же Аленичева с землей перемешивать, предсезонная подготовка тоже имеет немаловажное значение.

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 10 декабря 2016, 11:27

      Забудьте про Аленичева в Спартаке. Ещё скажите , что Реал Зидана выигрывает на багаже Бенитеса.

      3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > bafor 10 декабря 2016, 12:41

      Зидан по среди сезона делал с командой мини сборы чтоб привести ее в надлежащий вид после Бенитеса... Каррера же остался на готовой команде аленичева.... так что бред сравнивать с Зиданом... уровень его подготовки будет виден после зимнего перерыва

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 10 декабря 2016, 11:15

      Если бы не Каррера , первого места не было. ФАКТ.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 декабря 2016, 09:59

      При всем уважении к Аленичеву, этот Спартак целиком заслуга Карреры,команда заиграла,причем все 90 минут

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 декабря 2016, 09:57

      Полностью согласен.

      3
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