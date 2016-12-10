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    «Ювентус» хочет приобрести Фернандиньо

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо попал в сферу интересов «Ювентуса».

    Действующий контракт футболиста с английским клубом истекает летом 2017 года, и туринцы рассчитывают приобрести Фернандиньо в зимнее трансферное окно по низкой цене, если игрок не договорится о продлении с манкунианцами.

    В нынешнем сезоне Фернандиньо провел за «Манчестер Сити» 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    10.12.2016 01:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 10 декабря 2016, 13:52

      по ходу Витселю не особо рады в Юве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      K1slo 10 декабря 2016, 06:05

      Фернандиньо не покинет команду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 декабря 2016, 05:23

      И его можно , главное не Витселя!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 декабря 2016, 03:04

      нет нет

      0
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