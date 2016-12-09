Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Если бы я мог, то играл бы с 11 полузащитниками»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал обвинение Яя Туре в вождении в нетрезвом виде и рассказал о своей любви к полузащитникам.

    «Я говорил с ним на эту тему. Он все объяснил. Я ему доверяю. Чтобы ни случилось, я принимаю решения на основании того, что вижу на поле.

    Перед игрой с «Кристал Пэлас» я говорил, что он часть команды, потому что хорошо тренируется.

    Он готов играть. Я люблю полузащитников. Если бы я мог, я бы играл с 11 полузащитниками. Туре – один из них. Так что дождемся результатов этого дела, а там будет видно», – сказал Гвардиола.

    На прошлой неделе нетрезвый Туре был остановлен полицией и во вторник предстанет перед судом.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2016 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Psih86 9 декабря 2016, 21:13

      Думаю ЯЯ был бы шикарным голкипером,а лучше Де Брюйне:-)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 