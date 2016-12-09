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    Обвиняемая в связях с ИГИЛ студентка познакомилась с боевиком в группе болельщиков ЦСКА

    Варвара Караулова, обвиняемая в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», познакомилась со своим вербовщиком Айратом Саматовым в группе болельщиков футбольного клуба ЦСКА «Вконтакте».

    Напомним, что этой весной Караулова уехала на занятия в институт и не вернулась домой. 4 июня она была задержана на турецко-сирийской границе вместе с другими 12 гражданами РФ. Считается, что все они прибыли в Турцию с целью попасть в Сирию и присоединиться к боевикам.

    Источник: Twitter

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    09.12.2016 14:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 декабря 2016, 18:20

      А разве для того, чтобы зарегистрироваться в группе болельщиков ЦСКА "Вконтакте", требуется тщательная проверка ФСБ или хотя бы "первого отдела"?
      Нет. Ничего подобного там не требуется. А для регистрации в vk.com требуется IP и email. И зарегистрироваться там может любой, от нового Басаева до нового Чикатило, маскируясь под футбольного болельщика, хотя ФУТБОЛ исламскими радикалами не признаётся и считается порочным развлечением "кяфиров", то есть нас с вами. У них своя эстетика... Далеко не футбольная... Она больше связана с публичным отрезанием голов, рабством и сексуальной вседозволенностью. Ну, а то, что к ним попадают внешне приличные и якобы образованные барышни, совершенно неудивительно. Природная тупость всей этой бабской "образованщины", да плюс обычная физиологическая неудовлетворённость... В революционных движениях таких была масса!
      «Kinder, Kuche, Kirche, Kleider» (нем. - дети, кухня, церковь, наряды) – как говорил последний немецкий император и прусский король (1888—1918) Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), а отнюдь не Бисмарк, которому эту формулу спасения человечества приписывают.

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 9 декабря 2016, 17:37

      Ебать статья хуета какая то !!!! все про футбол , как на НТВ

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 декабря 2016, 15:35

      Ну судя по коментам я не удивлен такой информацией.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 декабря 2016, 15:17

      ...написали фанаты Спартака.

      -2
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 9 декабря 2016, 14:51

      Идиоты оставили бы девку в покое! Кинула она ФСБшников теперь те что только не придумают

      -3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > kimi2005 9 декабря 2016, 18:19

      ))) чем она кинула их? Сухарями из клетки?

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      Рейтинг: +164

      kimi2005 > Munez89 9 декабря 2016, 19:04

      Так прессу то читай хошь первый хошь пиндосную! Везде говорят что барышня отказалась сотрудничать а что было до того объявила давлением

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > kimi2005 9 декабря 2016, 23:32

      Ну это по советам адвокатов было.А то что она фамилию сменила, где была и как познакомилась это остаётся фактом и статьей, Варвара показала, что она идиотка)

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 декабря 2016, 14:43

      Среди фанов Спартака такие(ИГИЛ) завестись не могут, по известной причине, Спратачей прошу извинить, не я вам прозвище придумал.

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      Рейтинг: +345

      Totti11 9 декабря 2016, 14:22

      Что-то я даже не удивлён!!!

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