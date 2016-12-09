Обвиняемая в связях с ИГИЛ студентка познакомилась с боевиком в группе болельщиков ЦСКА

А разве для того, чтобы зарегистрироваться в группе болельщиков ЦСКА "Вконтакте", требуется тщательная проверка ФСБ или хотя бы "первого отдела"?
Нет. Ничего подобного там не требуется. А для регистрации в vk.com требуется IP и email. И зарегистрироваться там может любой, от нового Басаева до нового Чикатило, маскируясь под футбольного болельщика, хотя ФУТБОЛ исламскими радикалами не признаётся и считается порочным развлечением "кяфиров", то есть нас с вами. У них своя эстетика... Далеко не футбольная... Она больше связана с публичным отрезанием голов, рабством и сексуальной вседозволенностью. Ну, а то, что к ним попадают внешне приличные и якобы образованные барышни, совершенно неудивительно. Природная тупость всей этой бабской "образованщины", да плюс обычная физиологическая неудовлетворённость... В революционных движениях таких была масса!
«Kinder, Kuche, Kirche, Kleider» (нем. - дети, кухня, церковь, наряды) – как говорил последний немецкий император и прусский король (1888—1918) Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), а отнюдь не Бисмарк, которому эту формулу спасения человечества приписывают.
Варвара Караулова, обвиняемая в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», познакомилась со своим вербовщиком Айратом Саматовым в группе болельщиков футбольного клуба ЦСКА «Вконтакте».
Напомним, что этой весной Караулова уехала на занятия в институт и не вернулась домой. 4 июня она была задержана на турецко-сирийской границе вместе с другими 12 гражданами РФ. Считается, что все они прибыли в Турцию с целью попасть в Сирию и присоединиться к боевикам.
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— Александр Вишневский (@a_vishnevskiy) 9 декабря 2016 г.