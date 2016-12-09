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    Голкипер «МЮ» едва не пострадал от взорванной петарды в матче с «Зарей»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро едва не получил серьезные травмы в выездном матче Лиги Европы в Одессе против луганской «Зари» (2:0). Причем это могло произойти не из-за опасной игры против него. На 31-й минуте матча с трибуны в него был брошен файер, который взорвался в штрафной площади. Чудом 29-летний аргентинец не пострадал, хотя находился в считанных метрах от падения снаряда.

    Источник: 101greatgoals.com

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    09.12.2016 11:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 9 декабря 2016, 18:02

      сколько можно это терпеть ?? пора уефа дисквалифицировать украинские клубы из еврокубков . Как матч то драки , петарды и тд

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 9 декабря 2016, 17:09

      Кость кинутая собакам оказалась не столь популярной (вкусной))))

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 9 декабря 2016, 13:51

      К сожалению мужиков там нет...достойный человек в МЮ не кинет всякое дерьмо...У каждого свой уровень,что поделаешь.

      0
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 9 декабря 2016, 11:42

      Бл.ть ещё и баннер мужики вывесили!

      0
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 9 декабря 2016, 11:38

      Беснуются укропы! С майдана остались вот и швыряют куда и в кого не попадя!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 декабря 2016, 11:25

      Живуч "хомо советикус".

      -3
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