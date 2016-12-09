Голкипер «МЮ» едва не пострадал от взорванной петарды в матче с «Зарей»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро едва не получил серьезные травмы в выездном матче Лиги Европы в Одессе против луганской «Зари» (2:0). Причем это могло произойти не из-за опасной игры против него. На 31-й минуте матча с трибуны в него был брошен файер, который взорвался в штрафной площади. Чудом 29-летний аргентинец не пострадал, хотя находился в считанных метрах от падения снаряда.