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    Зидан не считает «Реал» фаворитом в борьбе за чемпионское звание

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не стал относить свою команду к фаворитам на победу в испанской Примере.

    «Я бы не стал называть «Реал» фаворитом в борьбе за титул чемпиона Испании. Мы довольным тем, что делаем, но впереди нас ожидают еще очень много матчей. Шесть очков преимущества над ближайшим преследователем не означают, что мы выиграем чемпионат», – сказал Зидан.

    После 14 туров «Реал» идет на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. На счету команды Зидана 34 очка. «Барселона», идущая на втором месте, отстает на шесть очков.

    Источник: Marca

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    09.12.2016 08:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 декабря 2016, 20:55

      Всё верно!!!Не расслабляться!!!В спину дышит Барса, Атлетико и другие...

      0
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      Рейтинг: +3873

      Кинстифа 9 декабря 2016, 10:34

      Скромный он. чего не хватает многим тренерам современности

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 декабря 2016, 09:57

      еще пахать и пахать ,всё верно

      1
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      Рейтинг: +65

      Альви 9 декабря 2016, 09:44

      Ну не фаворит ЛЧ да,но фаворит ЛА Лиги

      0
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