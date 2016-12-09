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    Мхитарян ставит целью гол на «Олд Траффорд»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался, что первый мяч в составе английского клуба в матче Лиге Европы против «Зари» стал для него очень важным.

    «Этот гол для меня – как гора с плеч. Я долго ждал этого момента и рассчитывал, что забью в ближайшее время. Теперь моя следующая цель – отметиться на «Олд Траффорд». Это совсем другие ощущения. Постараюсь сделать все возможное, чтобы это произошло.

    Второй тайм мы провели лучше, чем первый. У нас были проблемы со свободными зонами, что затрудняло варианты с последним пасом. Во второй половине все было наоборот, мы постарались улучшить нашу игру и добились результата», – сказал Мхитарян.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Заря» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.

    Источник: Goal.com

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    09.12.2016 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 декабря 2016, 10:44

      Даешь! Больше голов, красивых и важных.

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