«Советский спорт»: фанат, с которым поругался Слуцкий после игры с «Тоттенхэмом», оказался спонсором ЦСКА

Хочется поддержать тренера. Столько нервов человек тратит, пытается общаться со всеми болельщиками на позитиве, несмотря на неудачи. А все равно находятся люди-говно, считающие свой вклад неоценимым и дающим повод оскорблениям.
Болельщик, с которым вступил в конфликт главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3), является одним из спонсоров москвичей. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации источника, этого человека зовут Миша М., и ему принадлежит компания, являющаяся одним из спонсоров ЦСКА и имевшая отношение к строительству нового стадиона клуба.
Сообщается, что Миша М. адресовал Слуцкому слова «За такую игру должно быть стыдно», что и стало причиной конфликта.