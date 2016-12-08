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    «Советский спорт»: фанат, с которым поругался Слуцкий после игры с «Тоттенхэмом», оказался спонсором ЦСКА

    Болельщик, с которым вступил в конфликт главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3), является одним из спонсоров москвичей. Об этом сообщает «Советский спорт».

    По информации источника, этого человека зовут Миша М., и ему принадлежит компания, являющаяся одним из спонсоров ЦСКА и имевшая отношение к строительству нового стадиона клуба.

    Сообщается, что Миша М. адресовал Слуцкому слова «За такую игру должно быть стыдно», что и стало причиной конфликта.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.12.2016 22:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +483

      headdevil 9 декабря 2016, 18:20

      Хочется поддержать тренера. Столько нервов человек тратит, пытается общаться со всеми болельщиками на позитиве, несмотря на неудачи. А все равно находятся люди-говно, считающие свой вклад неоценимым и дающим повод оскорблениям.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 9 декабря 2016, 11:23

      Если бы этот Миша навешал больших х.ёв Слуцкеру за развал ЦСКА ,выраженный в неумении вводить дублёров в основной состав,заплыв по течению,трусость и безволие,то ещё можно было что-то огрызнуться вяло. А Слуцкер ответил на культурную и справедливую критику реакцией типа:Держите меня семеро! Я его сейчас урою!(кормильца своего)

      -3
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 9 декабря 2016, 08:17

      Мда, пара неудач и все! Забыли наверно про титулы, что Слуцкий принёс для ЦСКА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 9 декабря 2016, 08:15

      Миша, спонсируйте "Ростов".

      -2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 9 декабря 2016, 01:11

      Правильно сказал! хоть бы он был и слесарем из Саратова!

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Cant Stop 9 декабря 2016, 01:12

      наеюсь что стадион строила компания не ММ м.......................

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 9 декабря 2016, 00:20

      авыпва пва п вап в

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 9 декабря 2016, 00:20

      Миша Маваши? А если по существу, то с каких владельцев компаний называют Мишами? Самый смешной вброс, который я когда-либо видел

      1
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    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 8 декабря 2016, 22:19

      А вот мне интересно, где здесь автогол?

      0
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