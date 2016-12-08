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    Джорджевич начнет матч против АЗ с первых минут

    Стали известны составы «Зенита» и АЗ, в которых команды начнут матч шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Джорджевич, Дзюба, Мак.

    АЗ: Рочет, Люккассен, Хапс, Йоханссон, Ринстра, Вюйтенс, Бель Хассани, Сентьес, Танкович, Вегорст, Мюрен.

    Матч АЗ – «Зенит» состоится в Голландии и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: УЕФА

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    08.12.2016 20:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 декабря 2016, 20:25

      Состав сильнейший.Победы.Нам наслаждения от хорошего футбола на нормальных полях.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 8 декабря 2016, 20:18

      Удачи нашим

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 8 декабря 2016, 20:13

      Отлично

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 8 декабря 2016, 20:05

      Да ладно Кокоши нет!?!?!

      0
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