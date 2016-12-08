Джорджевич начнет матч против АЗ с первых минут

Стали известны составы «Зенита» и АЗ, в которых команды начнут матч шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Джорджевич, Дзюба, Мак.

АЗ: Рочет, Люккассен, Хапс, Йоханссон, Ринстра, Вюйтенс, Бель Хассани, Сентьес, Танкович, Вегорст, Мюрен.

Матч АЗ – «Зенит» состоится в Голландии и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.