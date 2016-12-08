«Краснодар» отправится в гости к «Ницце» в последнем матче группового раунда Лиги Европы

«Краснодар» сегодня проведет свой заключительный матч в рамках группового этапа Лиги Европы. Команда Игоря Шалимова на выезде сразится с «Ниццей». Напомним, российский клуб обеспечил себе выход в следующую стадию соревнования.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Также предлагается альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 23:05 по московскому времени. Не пропустите!