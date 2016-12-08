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    Хомуха считает, что результат ЦСКА в Лиге чемпионов закономерен

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлении армейцев в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. По словам Хомухи, вылет красно-синих из еврокубков закономерен. Напомним, ЦСКА после поражения «Тоттенхэму» (1:3) занял последнее место в группе Е.

    – Армейцы открыли счет в этом матче, но с учетом всех кадровых проблем, которые имеет команда, было лишь вопросом времени, когда англичане забьют. «Тоттенхэм» выглядел более цельно и заслуженно одержал победу. Когда у тебя из обоймы выбывает три человека, тем более такие, как Фернандес, Еременко и Вернблум, это достаточно серьезная проблема. Если говорить об итогах выступления ЦСКА в группе, то с учетом всех проблем, которые сейчас есть у армейцев – результат закономерен.

    – Сказалась ли информация об уходе Леонида Слуцкого на футболистах, ведь об этом стало известно до матча?

    – Такая информация никому из игроков точно не добавила оптимизма. Поэтому, в какой-то степени это сказалось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      richardwili 8 декабря 2016, 14:56

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