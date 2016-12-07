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    Алдонин: «Думаю, в противостоянии с ЦСКА «Тоттенхэм» добьется победы»

    Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился прогнозом на исход матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором армейцы встретятся с «Тоттенхэмом».

    «Вряд ли отставка Слуцкого кардинальным образом отразится на результате матча с «Тоттенхэмом», так как такая информация давно витала в воздухе. Наверняка, тренер и клуб поблагодарили друг друга за плодотворную работу.

    Но англичане сейчас в полном порядке и армейцам будет очень сложно что-то противопоставить, тем более – на выезде.

    Несмотря на то, что последние встречи в чемпионате России ЦСКА провели хорошо, мы все понимаем, что матчи Лиги чемпионов – совсем другой уровень. Думаю, в этом противостоянии «Тоттенхэм» добьется победы», — сказал Алдонин.

    Напомним, имеющий четыре балла «Тоттенхэм» и набравший три очка ЦСКА разыграют путевку в плей-офф Лиги Европы. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 20:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 7 декабря 2016, 22:05

      а то.кони без кресло качалкина.и конифей рекорды не закончины

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 декабря 2016, 22:01

      Алдонин! Ты не болельщик, и не патриот! Я болею за Ростов! Ростов добился нужного результата! ЦСКА 2 года вылетает с "треском" из группового раунда ЛЧ! И ты сейчас вместо поддержки команде топишь ее до матча! Ее и так утопит Акинфеев, но ты хоть обоснуй, что ВСЕ игроки ЦСКА дерьмо! А за ЦСКА я все же поболею! И надеюсь на 1:2!

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