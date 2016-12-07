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    УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины при жеребьевках плей-офф ЛЕ

    Клубы из России и Украины не смогут встретиться друг с другом в плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона. Об этом сообщили представители УЕФА.

    «Уведомляем, что команды из России и Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы», – сказал представитель УЕФА.

    Напомним, организация на протяжении нескольких сезонов разводит клубы из этих стран из-за напряженных политических отношений. В нынешнем сезоне в 1/16 финала Лиги Европы пробились «Ростов», «Зенит», «Краснодар» и «Шахтер».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 19:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +108

      Axidan 9 декабря 2016, 18:55

      ...НО, финал то никто не отменял ;)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 декабря 2016, 16:03

      По идее за нацизм на Украине их вообще должны были исключить из Фифа.Ну да нацизм сейчас это модно.Надолго?Гитлер недолго продержался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Просто игра > Gullit 76 9 декабря 2016, 00:25

      Как мне жаль твою голову...
      Ты хоть раз в жизни лично нацизм видел. "Видел" это не с телевизора где Кисель и др. всё обо всём и всех знают, что, как, кому, где, зачем и т.д...

      0
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 7 декабря 2016, 22:11

      Ну и нормально. Минус один сильный соперник

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 декабря 2016, 20:13

      клубы одно,политическая составляющая сильно вмешивается ...

      2
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 7 декабря 2016, 19:34

      Шахтер самый "украинский" из всех украинских.

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 7 декабря 2016, 19:24

      Про Ростов забыли

      5
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