Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шитум: «Обыграть «Ювентус» – мечта для нас»

    Полузащитник загребского «Динамо» Марио Шитум рассказал о серьезном настрое своей команды перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Мы играем против одной из лучших команд Европы. Это мечта для нас. Мы собираемся дать бой туринцам и показать, что являемся серьезным клубом.

    Мы все знаем, какую высокую позицию занимает «Ювентус» в мировом футболе, но это наш последний матч в Лиге чемпионов-2016/17, и мы хотим финишировать на мажорной ноте. На нас нет давления, поэтому мы должны сыграть хорошо», – пообещал Шитум.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Динамо» Загреб состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 декабря 2016, 22:17

      Мечтайте дальше! Что вам еще остается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 декабря 2016, 10:37

      Боюсь,что мечта пока несбыточная.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 