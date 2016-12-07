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    Последний матч ЦСКА в Лиге чемпионов и под руководством Слуцкого

    В среду, 7 декабря, пройдет не только последний матч ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого, но армейцы также завершат свое выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне. ЦСКА отправится в Лондон, где встретится с «Тоттенхэмом».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – ЦСКА. Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 21:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 декабря 2016, 01:07

      Слуцкому надо держаться подальше от любой игры с мячом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2293

      kvm 7 декабря 2016, 23:15

      Игаааааааррррь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2231

      river31 7 декабря 2016, 22:43

      Вперед ЦСКА! Порадуйте тренера напоследок.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 7 декабря 2016, 22:27

      Давай хоть на прощание покачайся на кресле красиво чтоб все ахнули

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 7 декабря 2016, 22:09

      давайте кони,не подкачайте!!!
      Леня заслужил уйти со щитом,а не на щите!!!
      удачи одному из великих тренеров!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 7 декабря 2016, 22:05

      бугага)))
      я по матч тв бесплатно посмотрю))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      real1806 7 декабря 2016, 22:01

      Все хотят думать о хорошем впрочем как и я. Будет как всегда и это прискорбно.

      1
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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов 7 декабря 2016, 21:50

      Почему бы ЦСКА не взять и просто разорвать задницу за тренера?

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 7 декабря 2016, 21:48

      Лёня отмучился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 7 декабря 2016, 21:38

      ЦСКА вперед!!!

      1
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