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    Нойер: «У «Атлетико» было лишь два момента»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признался, что перед матчем с «Атлетико» старался не думать о поражении от испанцев в полуфинале прошлого сезона.

    «Приятно завершить групповой этап такой победой над «Атлетико». Вы все увидели, что мы действительно хотели выиграть этот матч. У «Атлетико» было два момента, в остальном же поединок прошел под нашу диктовку.

    Конечно, было обидно проиграть «Атлетико» в полуфинале прошлого сезона, но сегодня мы о том результате не думали. Мы полностью сфокусировались на игре», – сказал Нойер.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» завершился со счетом 1:0. Немецкий клуб вышел в плей-офф турнира со второй строчки.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2016 08:32
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