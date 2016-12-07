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    Рамселар: «В «Ростове» немало классных игроков»

    Полузащитник ПСВ Барт Рамселар отметил, что его команда достойна была победы во встрече с «Ростовом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, но оборонительная игра соперника принесла результат ему.

    «Мы создали много опасных моментов, в концовке соперник только оборонялся, но в результате именно он прошел дальше. Трибуны нам очень помогали, но удача была не на нашей стороне. «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроков.

    Мы получили хороший опыт, особенно это касается меня, я молод и могу еще многому научиться. В этом смысле я могу собой гордиться, играть в Лиге чемпионов – просто потрясающе», – заявил Рамселар.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – «Ростов» закончился со счетом 0:0. Российская команда продолжит выступление весной в Лиге Европы.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2016 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 10:06

      Всех с победой,все верили и не опускали руки!

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