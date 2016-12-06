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    Слуцкий: «Результат матча с «Тоттенхэмом» не может повлиять на мое решение»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, объявивший сегодня об уходе из команды, заявил, что уже определился со своими дальнейшими планами, а также сказал, что результат матча с «Тоттенхэмом» не повлияет на его решение уйти из стана армейцев.

    «Результат завтрашнего матча не может повлиять на мое решение. Каково будет выводить команду на игру в последний раз? Завтра испытаю эти чувства и поделюсь с вами. Почему объявил об отставке до матча с «Тоттенхэмом»? После игры не будет времени поговорить с футболистами, поэтому я уже пообщался с ними. Поэтому решили и объявить об этом сегодня. Дальнейшие планы у меня есть, но есть поговорка: «Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 22:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 7 декабря 2016, 07:45

      ЦСКА! Не вешать нос! Брать пример с Ростова!

      1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 7 декабря 2016, 03:16

      Игроки должны отдать все силы против Тоттенхэма, подарить последнюю победу тренеру.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 декабря 2016, 02:09

      пиз-дёж полнейший от Слуцкоко. Его ошибка в том. что он затянул с приходом в клуб молодежи, выжимая всё до последнего из стариков. И всё из-за мягкотелости. Команду он создал классную, но смену не подготовил. Он уходит вместе с командой, вместе с легендой которую сделал. Впереди ЦСКА ждут спады и взлёты. От ФНЛ никто не застрахован. :-))) Успехов.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 декабря 2016, 02:03

      хотелось бы, чтобы ваше решение и последний выход в качестве тренера ПОВЛИЯЛ НА РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА.....причём положительно повлиял.... там в Лиге явно не хватает ЧЕТВЁРТОГО!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > семёнычев 7 декабря 2016, 02:11

      Даже и не мечтай. раньше надо было дёргаться. больно долго на лаврах почивали. :-)))

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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 7 декабря 2016, 01:35

      успехов Леониду Викторовичу

      1
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 7 декабря 2016, 00:58

      Успехов

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      Рейтинг: +2113

      prtcs 7 декабря 2016, 00:50

      УДАЧИ!!!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 декабря 2016, 22:39

      Русский Маур решил не отставать от португальского, теперь каждый год новый клуб! )))

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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 6 декабря 2016, 22:33

      видимо сватается в англию

      0
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