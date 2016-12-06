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    «Локомотив» поедет на сборы в Испанию и Турцию

    «Локомотив» определился с местами проведения зимних сборов. Сначала железнодорожники отправятся в испанский Эстепоне, где они проведут три контрольных встречи. Сбор продлится с 10 по 23 января. Далее красно-зеленые останутся на Пиренеях и переедут в Марбелью на период с 26 января по 7 февраля. Здесь тренерский штаб планирует провести пять товарищеских матчей.

    Третий сбор подопечных Юрия Семина пройдет в Белеке с 11 по 23 февраля. В Турции «Локомотиву» предстоит провести три контрольных игры.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.12.2016 17:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 6 декабря 2016, 23:56

      Тарасова с майкой не забудьте))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 6 декабря 2016, 19:56

      В Турцию сейчас летают только отчаянные.

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