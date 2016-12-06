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    «Ростов» в гостях поборется с ПСВ за место в Лиге Европы

    Во вторник «Ростов» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/17. Команда Ивана Данильянца в Эйндховене сыграет с ПСВ. После пяти туров голландцы имеют на своем счету одно набранное очко и занимают последнюю строчку в группе D, тогда как россияне с четырьмя баллами располагаются на третьей позиции. Таким образом, ростовчанам будет достаточно сыграть в сегодняшней игре вничью, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф Лиги Европы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2016 21:58
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 декабря 2016, 00:55

      РОСТОВ-БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      abzik 6 декабря 2016, 23:44

      Еще тайм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 6 декабря 2016, 22:48

      Давай, "Ростов", мясные сегодня с вами, топим от души!!!

      -1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 декабря 2016, 22:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПСВ не подведи!!!

      -6
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 6 декабря 2016, 22:36

      Сельмаш. Ты можешь,доказано.

      2
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 6 декабря 2016, 22:02

      Давай РОСТОВ нагибай наркоманов пучеглазых!!! при всем уважении к ссопернику

      1
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      Рейтинг: +22

      lokoman11111 6 декабря 2016, 21:23

      Ростов в этом году играет достойнее всех из российских клубов в европе! сравнивая с группами всех остальных,все в ваших руках !ждем выхода Ростов!

      2
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 6 декабря 2016, 19:47

      "РОСТОВ" в лигу Европы !!! Там много жертв- порвать им попы !!! Полуфинал 3 Росийских клуба : "РОСТОВ", "ЗЕНИТ", "КРАСНОДАР" - ЗАСЛУЖИЛИ СВОЕЙ ИГРОЙ !!!

      2
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 6 декабря 2016, 19:11

      Ростов будь в лиге европы. Россия с тобой.

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 6 декабря 2016, 18:19

      Знаю как наши настраиваются на ничьи и что из этого выходит... Так что только на победу настрой!!! Чего и желаю...
      Пусть Ростов выйдет в ЛЕ ..

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