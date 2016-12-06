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    Санчес и Озил продлят контракты с «Арсеналом», если будут зарабатывать на уровне с Погба

    Руководство «Арсенала» продолжает вести переговоры с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом о продлении контрактов. По информации источника, оба игрока хотят зарабатывать в неделю столько же, сколько хавбек Поль Погба в «Манчестер Юнайтед». Речь идет о 290 тысячах долларов.

    Напомним, трудовые соглашения Озила и Санчеса с «Арсеналом» рассчитаны до конца июня 2018 года. В нынешнем сезоне немец провел за «канониров» в АПЛ 13 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. На счету чилийца – 14 игр, 11 забитых мячей и три ассиста.

    Источник: Goal.com

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    06.12.2016 01:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 декабря 2016, 16:39

      уйдут оба, в Манчестер Юнайтед, чтобы зарабатывать как хавбек Поль Погба :D

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      Рейтинг: +421

      LMI 6 декабря 2016, 08:23

      Никогда, думаю, Арсенал на это не пойдет, не в нашем это стиле (пока что). Либо договорятся на 200-240 в неделю, либо уйдут Озил и Санчес

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > LMI 6 декабря 2016, 16:25

      Видимо придется договариваться как-то. Без Озила и Санчеса будет октровенно тяжело. А замену таким игрокам очень сложно найти.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Pro100Kid 8 декабря 2016, 01:17

      По контракту ещё 1.5 года играть, так что рановато как-то говорить "без"

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 декабря 2016, 08:12

      Таким парням можно и побольше платить - результат игры налицо. А вот Погба.... пока не оправдывает свои дивиденды....

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