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    «Шапекоэнсе» признают победителем Южноамериканского Кубка-2016

    «Шапекоэнсе» объявят победителем Южноамериканского Кубка-2016. Такое заявление сделал временный президент клуба Иван Тоццо.

    «КОНМЕБОЛ подтвердила, что «Шапекоэнсе» признают победителем Южноамериканского Кубка. Кроме того, клуб получит два миллиона долларов призовых. Все решено. Не знаю, будет ли церемония награждения.

    Сейчас мы получаем поддержку от всех федераций вплоть до ФИФА, а особенно – от жителей Шапеко. Мы начинаем перестройку команды. Людям нужен футбол, жители Шапеко любят футбол. Поэтому мы не можем останавливаться», – сказал он в эфире TV Globo.

    Напомним, что почти все футболисты команды погибли в авиакатастрофе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 10:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 4 декабря 2016, 14:07

      Какой бред!А те ребята,которые пахали и старались,выкладываясь на поле?На них что,протсо плюнут?Фантастический идиотизм.Мир сходит с ума.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 декабря 2016, 13:20

      что за цирк такой. зачем мертвым это победа? да произошла трагедия ну а что делать. такова жизнь. из за этого сезон просто так закончили без спортивного составляющего. так нельзя. это все пиар и не больше

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      Рейтинг: +169

      TY13R > x-x-x-x-x 4 декабря 2016, 13:30

      слушай это могло произойти с любой команды планеты... Если есть хоть какой-то утишительный способ сделать какую-то пользу родным и близким людям этих игроков - то именно так это и делается... зря ты так...

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > TY13R 4 декабря 2016, 13:33

      не думаю что это утешить родных. меня бы не утешило если мой родной так ушел бы из жизни.подумай о себе и поймешь о чем я. я терял родных и знаю

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > x-x-x-x-x 4 декабря 2016, 13:37

      как будто свое кровное отдаешь (((

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 декабря 2016, 11:57

      Решили так- значит так тому и быть. Ушли победителями. Хоть какое -то для родных утешение.

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      Рейтинг: +51

      TonicIG 4 декабря 2016, 11:19

      Пусть земля им будет пухом...

      1
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      Рейтинг: +15

      Kvazik 4 декабря 2016, 11:14

      Правильно

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      Рейтинг: +38

      Fae DDD 4 декабря 2016, 10:58

      Правильное решение.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 декабря 2016, 10:47

      Верное решение,спасибо всем игрокам и персоналу....

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