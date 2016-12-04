Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Владелец «Днепра» вывел свое футбольное имущество из собственности клуба

    Глава профсоюза футболистов Украины Олег Печерный прокомментировал ситуацию, в которой оказался «Днепр». Напомним, что из-за финансовых проблем команду наказали лишением шести очков в турнирной таблице УПЛ. Вскоре клуб ждут очередные санкции.

    «Коломойский (владелец клуба) не собирается гасить долги. Маркевич, Федецкий и компания находятся в еще худшей ситуации, чем бывшие игроки «Металлиста». Хотя харьковский клуб и прекратил существование, он имеет на балансе базу, стадион и так далее.

    Суды могут изъять это имущество, и тогда, возможно, ребятам вернут заработанные деньги. А вот Коломойский сделал хитрее. Он вывел свое футбольное имущество из собственности «Днепра», казна клуба пустая.

    Топ-менеджеры не имеют и не будут иметь средств, чтобы рассчитаться с футболистами и тренерами. Все закончится крахом клуба, а долги никто не вернет», – сказал Печерный в интервью «Плюс спорт».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2016 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 5 декабря 2016, 20:10

      Продал бы уже клуб и не позорился..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 декабря 2016, 07:46

      хохлы и есть хохлы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 декабря 2016, 12:11

      Вывел своё обрезанное имущество..
      и унёс ж..пу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 4 декабря 2016, 10:49

      Мдяя ! судя по всему дело идёт к развалу футбола на украине !!! Гады !!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 