Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    АПЛ. «Эвертон» ушел от поражения в матче против «Манчестер Юнайтед»

    В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях на последних минутах игры упустил победу над «Эвертоном» – 1:1. На гол Златана Ибрагимовича хозяева в концовке встречи ответили точным ударом с пенальти в исполнении Лейтона Бэйнса.

    Таким образом, «красные дьяволы» набрали 21 очко и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Эвертон» же остался на восьмой позиции, имея в активе 20 баллов.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 42; 1:1 – Бейнс, 88 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2016 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 5 декабря 2016, 10:51

      Чем занимаеться Феллаини,даже сам Жозе не знает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 4 декабря 2016, 23:25

      Если бы я был тренером, я постарался бы внушить своим игрокам, что при перевесе в счёте в один мяч надо играть так, как будто проигрываешь в один мяч. Пока нет преимущества хотя бы в два мяча, успокаиваться не следует. Увы, опять потеря двух очков при, временами, отличной игре.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 4 декабря 2016, 23:08

      обрить эту волосатую бабу!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 4 декабря 2016, 22:12

      как же бесит этот волосатый столб !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 4 декабря 2016, 21:46

      Как, зачем, почему надо играть на удержание?!?! Жду хэштега #MourinhoOut

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 декабря 2016, 21:46

      Справедливости ради игра была ничейная... Но, это не отменяет того факта, что матрас сука! Поставил левейший пендаль. Но, даже не смотря на это, виноваты сами и прежде всего маур с выходом этого ебаната-феллата фактически подписав команде приговор на очередную ничью, вместо 3-ёх очков... И это уже 5-ая ничья в чемпе, когда матч по сути должен оставаться за МЮ... Ладно, ок, в этом матче МЮ не был так хорош, как в других где он скатал 4 ничьи, но тем не менее, 10 очков уже едут мимо кассы, которые были буквально железными! Как вывод, не видать по итогам этого чемпа нам даже зоны ЛЧ... Значит, нужно бросать все силы на ЛЕ, но не факт что мы и её затащим... Отсюда остаётся этот год просто тупо созерцать футбол в исполнении МЮ особо ни на что высокое не претендуя. Как бы это не было грустно...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 4 декабря 2016, 21:19

      в итоге ставка сыграла, интуиция не подвела

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 декабря 2016, 21:12

      на футболке филаини вместо фамилии, надо написать долбаеб!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 4 декабря 2016, 21:00

      здесь ошибка не только корявого,но и Маура!на своих ошибках видимо мы не учимся,который раз выпускает при счете 1-0 с атакующим составом игрока оборонительного...дожимать надо,а выходит либо Фел,либо Шнейдерлин(!(((!(и привозит в свои ворота!!!и -2 очка сразу в лучшем случае!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 4 декабря 2016, 20:56

      Эта волосня всю игру портит!Гоните его!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 