Коста: «Хочу сохранять спокойствие и оставаться на поле»

Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал игру лондонцев в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:1).

«Мы очень правильно сыграли с точки зрения тактики: все знали, что именно нужно делать. Соперник имел моменты, чтобы забить второй мяч, однако они не сумели. А потом забили мы.

Мы были более уверены в себе. У нас появились моменты, и мы их использовали. Великолепный матч.

Что касается дисциплины, то я хочу сохранять спокойствие и оставаться на поле», – сказал Коста.