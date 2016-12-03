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    Коста: «Хочу сохранять спокойствие и оставаться на поле»

    Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал игру лондонцев в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:1).

    «Мы очень правильно сыграли с точки зрения тактики: все знали, что именно нужно делать. Соперник имел моменты, чтобы забить второй мяч, однако они не сумели. А потом забили мы.

    Мы были более уверены в себе. У нас появились моменты, и мы их использовали. Великолепный матч.

    Что касается дисциплины, то я хочу сохранять спокойствие и оставаться на поле», – сказал Коста.

    Источник: BBC

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    03.12.2016 19:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      jinhae 4 декабря 2016, 13:32

      коста красавчик видно что топ нап как по выносливости так по борьбе и удару

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      Рейтинг: +806

      тигрик 3 декабря 2016, 23:39

      молодец. тебе так больше идет дружище! Раз за Косту,парень реально меняется

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