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    Месси, Неймар, Суарес – в атаке «Барселоны», Бензема и Роналду – в нападении «Реала»

    «Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на матч 14-го тура Примеры.

    «Барселона»: тер Штеген, Пике, Маскерано, Серхи Роберто, Альба, Бускетс, Ракитич, Гомеш, Месси, Неймар, Л. Суарес.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Ковачич, Модрич, Васкес, Иско, Роналду, Бензема.

    Игра пройдет в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Барселона» – «Реал»: прими участие в самом необычном конкурсе прогнозов!

    Источник: ФК «Барселона»

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    03.12.2016 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 декабря 2016, 17:37

      Барса вместо С Роберто и Гомеша пустили б Умтити и Арда иль Иньесту

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