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    Савиола: «Роналду – машина, он физически силен. А игра Месси более зрелищна»

    Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола поделился мнением об игровых качествах Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Мне нравится, как Месси играет в футбол. Если бы мне пришлось выбирать любимого игрока, я бы определенно выбрал его.

    Это дело вкуса. Мне больше нравится Месси, но и Криштиану, без сомнения, тоже отличный игрок. Он машина, он физически силен. У Месси больше навыков, и он вносит в происходящее на поле больше зрелища.

    Когда они завершат карьеры, оба будут среди лучших в истории – это не подлежит сомнению.

    Месси – лучший, причем не только как игрок, но и как личность. У меня всегда были с ним очень хорошие отношения. Он очень скромный человек, с которым приятно беседовать.

    Это парень из тех, с кем дружат. Очень скромный. Он так же хорош в жизни, как и на поле», – сказал Савиола.

    Источник: Goal.com

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    03.12.2016 00:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +271

      artem 81 3 декабря 2016, 11:31

      Где Кристи физически силен, это смех, на ЧЕ он как бабуся бегал, скорости давно уже нет, не финты одни понты, херню толкает. Ладно бы про Бэйла коняру сказал физически силен. Месси всем давно уже понятно первый в мире, второй в Сибири.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 3 декабря 2016, 09:53

      Савиола-Месси – лучший, причем не только как игрок, но и как личность...но а Роналду,что Роналду...он просто богатый гей:-)

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 3 декабря 2016, 02:04

      ДолженРеал победить

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 декабря 2016, 00:40

      В принципе согласен с ним))Рональду надо было немцем родиться

      -1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Sanches 1204 3 декабря 2016, 10:18

      Почему немцем?

      0
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