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    Клопп: «Журналисты придумывают истории, а потом просят их прокомментировать»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что Даниэль Старридж может покинуть команду зимой.

    «Я думаю, что вы и ваши коллеги придумываете истории, которых нет в реальности, а потом просите меня комментировать их. У нас нет и мыслей насчет того, чтобы продать кого-то из первой команды. Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл.

    К сожалению, сейчас Даниэль не тренируется, и этим я обеспокоен более, чем любыми трансферными слухами. Но я готов ко всем вашим вопросам в январе», – сказал Клопп.

    Источник: talkSPORT

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    02.12.2016 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 3 декабря 2016, 10:00

      это их работа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 2 декабря 2016, 23:08

      Красава

      0
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