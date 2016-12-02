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    Хави отдал «Золотой мяч» Месси

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, который сейчас играет в чемпионате Катара за клуб «Аль-Садд», сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего футболиста 2016 года.

    «Роналду является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», если отталкиваться от выигранных им титулов. Но если исходить из того, кто является лучшим игроком планеты, то для меня нет сомнений, что таким игроком является Месси», – цитирует Хави CОРЕ.

    Напомним, что Роналду выиграл с «Реалом» в 2016 году Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. На счету Месси чемпионский титул в Испании и Кубок страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2016 08:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 декабря 2016, 16:27

      если политика то Роналду, если по факту то Месси получит ЗМ! Хотя я бы отдал Суаресу, все таки выиграл ЗБ 2016!

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 2 декабря 2016, 13:25

      Месси тащит и команду и сборную. Заслужил.

      -2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > калач 2 декабря 2016, 13:31

      отсоси

      -1
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      Рейтинг: +3546

      momwig_ 2 декабря 2016, 09:22

      "Ну как не порадеть родному человечку..."© Какой нахрен "Золотой мяч" Месси в этом году? Он тупо на себя не похож - либо просто зазвездил, либо потерял мотивацию по какой-то ещё причине, но - факт, Месси - не лучший сегодня. Даже не в тройке.

      3
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      Рейтинг: +324

      hellkid > momwig_ 2 декабря 2016, 10:24

      все верно. как минимум за нытьё и "уход" из сборной. не по-мужски. если ты кумир миллионов - то должен подавать пример. Сказал на эмоциях? так это свойственно женщинам - вспылить и наговорить глупости (так сказала мне жена, я с ней согласен). Мужик должен отвечать за слова, в первую очередь. А что по самой игре? да в этом году не особо впечатляет. мячик не заслужил

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