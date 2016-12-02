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    Хави не видит Месси вне «Барселоны»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, который сейчас играет в чемпионате Катара за клуб «Аль-Садд», прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из каталонской команды.

    «Я постоянно общаюсь с Месси и вижу, что он счастлив и доволен в «Барселоне». Конкретно о продлении контракта я с ним не разговаривал, но он знает, что «Барселона» – это лучший клуб для него.

    Я не вижу его в другом клубе. Если бы я делал ставку, то не поставил бы на то, что Месси будет играть в другом клубе», – приводит слова Хави CОРЕ.

    Стоит отметить, что действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до средины 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2016 06:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 декабря 2016, 09:42

      так пусть не смотрит

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