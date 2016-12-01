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Блог Vanity Fair впервые стал победителем Блог-лиги

1 декабря 2016, 10:19
2

Завершился ноябрьский сезон Блог-лиги, который внес долгожданные изменения в первой тройке. В этом сезоне победителем стал блог «Vanity Fair». Он набрал более 32 тысяч просмотров за этот месяц, в последний момент обогнав всех своих соперников. Самым популярным материалом этого автора стал тест о тренерах РФПЛ.

На второй строчке списка призеров – блог «Чего хотят болельщики?», который получил за ноябрь почти 30 тысяч просмотров. Своим результатом он обязан женам игроков – Елизавете Полоз и Ольге Нобоа.

Третье место занял победитель прошлого сезона «Ф@н@т Футбол@». Он набрал почти 25 тысяч просмотров. Одним из самых популярных постов этого автора стал тест о легионерах в РФПЛ.

Поздравляем победителей, которые выигрывают 5000р, 3000р и 2000р соответственно. Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами по адресу blogs@bombardir.ru до 9 декабря.

Если у вас еще нет блога, но вы хотите начать, – вот полезная ссылка и вторая полезная ссылка. Новый сезон уже стартовал!

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (2)
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ibragim_ibragimov_99
1480577150
поздравляю !:)
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The_Red
1480888613
Всех призеров с победой!
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