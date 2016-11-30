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    Зидан: «Барселона» ни разу не проиграла при судействе Клоса Гомеса? Я не верю в теории заговоров»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 14-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» дал понять, что не верит в то, что некоторые арбитры могут неравнодушно относиться к отдельным клубам.

    Стоит отметить, что предстоящее Эль Класико доверено обслуживать Карлосу Клосу Гомесу, при судействе которого каталонцы не потерпели ни одного поражения.

    «Я не верю в заговоры, а также в то, что какой-либо арбитр расположен к одному клубу или к другому. Я знаю, что в субботу нас ожидает большой матч. Думаю, люди увидят хорошую игру с судьей, который хорошо отработает», – заявил Зидан.

    Источник: Goal.com

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    30.11.2016 14:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 30 ноября 2016, 18:34

      Хоть и фанат реала, но нужно заметить, что барса вообще редко проигрывает)))

      -1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Schicko_008 2 декабря 2016, 10:20

      как и Реал, особенно в этом сезоне :)

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > hellkid 7 декабря 2016, 10:23

      Ну да, о том и речь... Если так рассуждать, то, наверняка, и у Реала есть судьи, с которыми он не проигрывает очень долго. Так может дело в силе клуба все-таки, а не в судье..)

      0
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      Рейтинг: +20

      old_seemann 30 ноября 2016, 17:32

      По хорошему, если есть такая инфа, значит к решениям арбитра нужно прилагать больше внимания

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 30 ноября 2016, 16:35

      Барселоне никогда не проигрывала при судье ККГ.
      совпадение????
      врятли!!!!

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 30 ноября 2016, 15:27

      после матча Барса-Реал. "Барса не может, судья поможет". :)

      0
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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 30 ноября 2016, 15:21

      Зидан мужик, это вам не Гвардиола с Моуринью, которые вечно на что-то жалуются.

      3
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      Рейтинг: -25

      Топс 30 ноября 2016, 15:20

      Спасибо Зидану

      4
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      Рейтинг: +42

      alboro 30 ноября 2016, 14:50

      Отакои

      -1
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