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    Врачам пришлось ампутировать ногу выжившему в катастрофе голкиперу «Шапекоэнсе»

    По информации Esporte Banada, врачи были вынуждены ампутировать ногу вратарю «Шапекоэнсе» Джексону Фольману, который остался в живых после крушения самолета, перевозившего команду на финальный матч Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ» в колумбийский город Медельин. Всего на борту авиалайнера находился 81 человек, включая девять членов экипажа. По последним данным выжило лишь пятеро, один из которых – вратарь Маркос Данило – позже скончался в больнице от полученных повреждений.

    Также сообщается, что защитнику Алану Рушелу грозит парализация в результате травмы позвоночника.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      ASR77 29 ноября 2016, 20:59

      здоровья вам!

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