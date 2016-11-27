Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анчелотти уверен, что «Бавария» будет играть лучше в ближайшее время

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился наблюдениями от победы в матче 12-го тура чемпионата Германии над «Байером» (2:1). Напомним, что на данный момент мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице.

    «Эта победа очень важная для нас. Матч был тяжелый, поскольку сейчас мы находимся в сложной фазе, а «Байер» – очень сильная команда. В некоторых эпизодах мы действовали хорошо, в других у нас были проблемы. Иногда победа важнее, чем хорошая игра. Я уверен, что мы быстро улучшим свою игру», – сказал Анчелотти.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 27 ноября 2016, 16:50

      Будем надеется:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      ANB RUS 27 ноября 2016, 15:55

      При Анчелотти Бавария деградирует.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11