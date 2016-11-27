Источник: Клопп может сменить Анчелотти в «Баварии»

«Бавария» планирует пригласить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на место итальянца Карло Анчелотти. Как сообщает Sunday People, в мюнхенском клубе недовольны работой последнего.

Напомним, что Клопп пришел в «Ливерпуль» по ходу прошлого сезона. Он вывел команду в финал Лиги Европы, в котором она уступила «Севилье». Сейчас красные идут в лидирующей группе Премьер-лиги.

Что касается Анчелотти, то он принял «Баварию» летом. Под его руководством команда идет второй в Бундеслиге.