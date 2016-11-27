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Источник: Клопп может сменить Анчелотти в «Баварии»

27 ноября 2016, 07:40
17

«Бавария» планирует пригласить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на место итальянца Карло Анчелотти. Как сообщает Sunday People, в мюнхенском клубе недовольны работой последнего.

Напомним, что Клопп пришел в «Ливерпуль» по ходу прошлого сезона. Он вывел команду в финал Лиги Европы, в котором она уступила «Севилье». Сейчас красные идут в лидирующей группе Премьер-лиги.

Что касается Анчелотти, то он принял «Баварию» летом. Под его руководством команда идет второй в Бундеслиге.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Ливерпуль Анчелотти Карло Клопп Юрген
Комментарии (17)
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Амба Нагорск
1480224464
Вот что ростов животворящий делает )
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ДСА
1480225714
Немецкий тренер по любому лучше для немецкого клуба.
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Jois91
1480226769
Бред псивой кобылы))) Клопп ни за что не уйдет сейчас, и даже летом...
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dimon2602
1480234498
Да клоппу и в ливере не плохо))) всех все устраивает)
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Lexa_Lexa
1480234701
А Клопу оно надо?, чемпионат в Англии поинтереснее!, вроде все получается!, зачем что то менять
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allkeeper
1480236618
Нет, фрицы окаянные, не забирайте нашего английского фрица! ;((
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Chelsea 1997
1480245080
Ерунда если Ливерпуль его отпустят то это будет большой ошибкой.Во вторых Анчелотти все разрулит в Баварии
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frickmaster
1480271952
сомнительно
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RedGreenHooligan
1480317515
Клоп и Бавария...да не, бред какой то
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panmon
1480329325
Бред. Анчи через год будет ЛЧ штамповать с Баварией! Это лучший тренер современности по большинству показателей (в том числе по отношениям в коллективе и красоте игры)
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