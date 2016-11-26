Хенесс снова стал президентом «Баварии»

если под наших презиков клубов капнуть(даже просто совочком) там каждому по пятнахе минималка)))
Ули Хенесс вновь избран на пост президента «Баварии» на прошедшем ежегодном собрании. Он был единственным кандидатом, набрал 98,5 процентов голосов и будет возглавлять клуб до 2019 года.
Напомним, Хенесс был вынужден уйти в отставку с президентского поста весной 2014 года из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Он был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы и освободился в феврале 2016 года.
В этот промежуток президентом мюнхенцев был Карл Хопфнер.
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— FC Bayern English (@FCBayernEN) 25 ноября 2016 г.