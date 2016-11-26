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    Хенесс снова стал президентом «Баварии»

    Ули Хенесс вновь избран на пост президента «Баварии» на прошедшем ежегодном собрании. Он был единственным кандидатом, набрал 98,5 процентов голосов и будет возглавлять клуб до 2019 года.

    Напомним, Хенесс был вынужден уйти в отставку с президентского поста весной 2014 года из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Он был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы и освободился в феврале 2016 года.

    В этот промежуток президентом мюнхенцев был Карл Хопфнер.

    Источник: Twitter

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    26.11.2016 01:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 26 ноября 2016, 06:36

      если под наших презиков клубов капнуть(даже просто совочком) там каждому по пятнахе минималка)))

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 05:01

      Норм у них бывших заключённых трудоустраивают)

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi > filosof sparty 26 ноября 2016, 08:34

      Это не россия и ссср чтобы судимых всего лишать , там слово Человек пишется через большую букву!

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