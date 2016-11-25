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    Мойес: «Каждый, кто играет с «Ливерпулем», должен парковать двухэтажный автобус»

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Нужно парковать двухэтажный автобус. Каждый, кто играет против «Ливерпуля», должен парковать двухэтажный автобус.

    У нас есть и пара нападающих на другом конце поля, способных забить, но себя не обманешь. Это хорошая команда в хорошей форме. Если бы мне до матча предложили ничью, я бы, вероятно, пожал руку и поблагодарил бы», – сказал Мойес.

    Матч «Ливерпуль» – «Сандерленд» состоится в субботу, 26 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    25.11.2016 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 01:48

      То есть на плечах друг у друга!?)))

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