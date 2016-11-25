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    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия укрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам прошедшей еврокубковой недели.

    Напомним, что в Лиге чемпионов ЦСКА сыграл вничью с «Байером», а «Ростов» одержал победу над «Баварией». В Лиге Европы «Зенит» выиграл у «Маккаби», а «Краснодар» разошелся миром с «Зальцбургом». Эти результаты принесли 1,2 балла России в копилку рейтинга. Португальцы же набрали 0,5 балла.

    В таблице коэффициентов УЕФА у России на данный момент 48,532 балла, а у Португалии – 46,999. Отставание России от Франции (50,332), занимающей пятое место, – 1,8 балла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 13:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 7 декабря 2016, 10:38

      Ну от Франции тоже не отставать, в ничего не решающем матче Краснодара и Ниццы, быкам нужно выигрывать, выложиться должны перед отпуском, хотя трудно будет это сделать, все мыслями уже на отдыхе)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 ноября 2016, 18:20

      Если Ростов и каким-то расчудесным чудом коняхи заедут в ЛЕ, то всё будет отлично и пофиг и на бенфику и на порту, которые поедут дальше. Причём лучше это пускай сделают в ЛЧ, фиг с этими 4 баллами за выход. За то скорее всего они сразу отлетят в плей оффе, в то время как если они бы попали в ЛЕ, шансы на то, что они там забрались бы очень высоко весьма большие. Поэтому, главное Ростову держать свою позицию и будет всё норм. А если коняхи ещё заедут, то вообще отлично, т.к. 4 команды в ЛЕ, это будет очень круто.

      4
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      Рейтинг: +362

      sargassov 25 ноября 2016, 17:26

      Зениту отдельное спасибо, но и Ростов не подкачал за счёт квалифмкации

      3
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      Рейтинг: +5

      Bale2002 25 ноября 2016, 15:25

      молодцы

      1
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      Рейтинг: +35

      Rednas 25 ноября 2016, 15:16

      Все хорошо, вот только за выход из группы лч дают 5(!) бонусных баллов. А что там у хох... эээ у португальцев? Бенфика - 2 место 8 очков, игра с Наполи (1 место, 8 очков) дома. Порту - 2 место 8 очков, игра с Лестером (1 место, 13 очков) дома. Спортинг - 3 место, 3 очка. Игра с Легией (4 место 1 очко) в гостях. Можно помечтать, что все эти три клуба проиграют и тогда Спортинг вылетает, а Бенфика и Порту опускаются в ЛЕ. Но вериться в это слабо. Скорее наоборот все три клуюа выигрывают, набирают 16 баллов, что в сумме дают 2.5 балла в зачет таблицы коэффициентов и мы как всегда в Ж...е

      5
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      Рейтинг: +25029

      bset > Rednas 25 ноября 2016, 15:32

      И это только в этом году. А еще есть весна...

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа > Rednas 25 ноября 2016, 16:37

      Улыбочку товарищ... доля оптимизма никому еще не мешала...)))

      2
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      Рейтинг: +751

      justozavr > bset 25 ноября 2016, 16:37

      осталось нашим ЛЕ выиграть, чтобы набрать нормальное количество очечей

      2
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      Рейтинг: +25029

      bset > justozavr 25 ноября 2016, 16:48

      Ну три клуба вполне могут навести шороха. Надеюсь, ЦСКА тоже присоединится

      4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Rednas 25 ноября 2016, 17:32

      Все хорошо подсчитал, молодец. А теперь учти, что в последнем туре у нас все таки будут играть 4 клуба тоже и надеюсь все четыре успешно. И это нам даст также очки. Надеюсь по максимуму. И далее если у Сельмаша все сложится хорошо и он попадет в ЛЕ там будут играть три наших клуба. А в ЛЕ можно пройти (особенно Зениту) далеко чем тем же Бенфике, Порту и Спортингу в ЛЧ.
      Так что утрем сопли и будем надеяться на лучшее.

      2
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      Рейтинг: +25

      Mavlu 25 ноября 2016, 14:02

      А как эти баллы рассчитываются...

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > Mavlu 25 ноября 2016, 15:00

      Заработанные очки делят на Количество клубов принимающих участие в Еврокукбах. Только в ЛЧ дают больше очков и коэффициент там выше.Плюс там дают дополнительные очки за попадание в группу ЛЧ,а так же за проход в каждую из последующих стадий.В ЛЕ же дают доп. очки только в стадии плей-офф после групп,и то со 2-го раунда,и естественно этих очков дают меньше чем в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > GoldPlayFIFARus9 25 ноября 2016, 18:58

      Не трать время на объяснения ,этому попуасу всё равно не понять.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 ноября 2016, 13:47

      Хорошая вышла еврокубковая неделя! Молодцы команды постарались на славу!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 ноября 2016, 13:37

      И тут бердыевский "Ростов" на страну работает! А где орден Курбану Бекиевичу "За заслуги перед Отечеством" 1 степени? Или он только холуям даётся к юбилеям и за вылизывание влиятельных задниц?

      4
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      Рейтинг: +61

      badryashev > Жак Ширак Обама 25 ноября 2016, 13:56

      В Лиге Европы очки за выход из группы не дают. А вот за победы хочется сказать спасибо.

      2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > Жак Ширак Обама 25 ноября 2016, 14:00

      Одна победа над Баварией, стоит на порядок выше, чем все победы зеньки в ЛЕ.

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      Рейтинг: +32

      ил бади > cska-62 25 ноября 2016, 14:04

      А как ты думал ? Так и есть .Лучший тренер России и не у руля сборной ! Потому любит футбол а не грабит бюджеты!

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > Жак Ширак Обама 25 ноября 2016, 14:04

      Вы меня правильно поняли. Не секрет, что та победа над Баварией, была в большей

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > Андрей Ермошин 25 ноября 2016, 14:05

      большей степени заслугой околофутбольных сил.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > Жак Ширак Обама 25 ноября 2016, 14:12

      Также, как и Ваши рассуждения о изъятии Бердыевым 100 млн. из бюджета Рубина. А победу Динамо Киев, никто и не собирался умалять.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Ванечка 25 ноября 2016, 15:14

      Никогда и никому задниц не вылизывал, а называл ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ! Прежде у нас было два тренера-волшебника, превращающих "г...о" в конфетки: БЕСКОВ И САДЫРИН! Теперь к ним добавился третий - БЕРДЫЕВ! С огромным интересом слежу и за работой того же Черчесова или Карреры, но пока они лишь кандидаты на это звание... Время покажет!

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      Рейтинг: +46

      electroguide > cska-62 25 ноября 2016, 16:35

      ох смешно, вы не понимаете как это было, низкий поклон Бескову, но в те времена была совершенна другая идея, сейчас на первом месте бабло, Ростов уже начинают растаскивать на части, все решают деньги, а раз так о какой тренерской мысли можно вообще говорить, да вообще сравнивать две эпохи бессмысленно!!! А Лобановский ?????

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