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    Клопп посоветовал Джеррарду набраться тренерского опыта

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о перспективах бывшего полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда начать тренерскую карьеру. Напомним, что 36-летний англичанин ранее объявил о завершении футбольной карьеры.

    «Похожая ситуация была в «Манчестер Юнайтед» с Райаном Гиггзом. Если ты хочешь, чтобы твои игроки слушали тебя и не воспринимали как бывшего футболиста, тебе необходимо набраться опыта на тренерском мостике. Стивену необходимо время и место», – отметил Клопп.

    Источник: FourFourTwo

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    25.11.2016 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 26 ноября 2016, 01:03

      Абсолютно верно. поэтому МК Донс - отличный вариант

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