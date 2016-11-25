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    Лига Европы. «Атлетик» и «Генк» обеспечили себя выход из группы F

    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Атлетик» оказался сильнее «Сассуоло». Один из мячей забил Ариц Адурис, для которого этот гол стал шестым в текущем розыгрыше. Также «Генк» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Рапид» благодаря голу Николаса Карелиса.

    Таким образом, «Атлетик» и «Генк» обеспечили себе выход в плей-офф.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 5-й тур

    Атлетик (Испания) – Сассуоло (Италия) – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Баленсиага, 2 (в свои ворота); 1:1 – Гарсия, 10; 2:1 – Адурис, 58; 3:1 – Леке, 79; 3:2 – Рагуса, 83.

    Генк (Бельгия) – Рапид (Австрия) 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Карелис, 11.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 01:08
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