Луческу остался доволен победой над «Маккаби»

Желаю поскорей этому цыгану свалить на пенсию! Когда то Петржела создал приличную команду Адвокат довел ее до приличного уровня почти европейского пришел Спаллетти и начал постепенно ломать то что сделали предыдущие, а потом АВБ добил Зенит.А что сейчас делает цыган он хитрее всех якобы что то перестраивает переделывает, а на деле все хуже и хуже и никакого просвета зато он всем доволен и тут же говорит что игроки устали поля тяжелые. Так ты Тупой старый почему ротацию не проводишь у тебя целый Зенит-2 Слуцкий и то берет игроков из молодежки какой смысл в таком матче играть основным составом ну дай ты поиграть Юсупову Бабурину Рязанцеву Могилевцу Чернову Йовановичу Евсееву Долгову Гасилину а Кержа можно было на весь матч поставить может он бы хет-трик сделал
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился эмоциями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. По словам специалиста, он остался доволен игрой нападающего Александра Кержакова.
«Сегодня встречались две команды, которые по-разному готовились к игре. У одной был амбиция, они действовали агрессивно, много фолили. Это «Маккаби», хорошая техничная команда. Не зря в их составе 10 игроков разных сборных. В первом тайме они контролировали игру, легко выходили из-под нашего прессинга, больше владели мячом. Мы же не очень собранно начали матч. Выглядели не очень остро. До 30-й минуты не было ни одного удара в створ ворот. Все поменялось после нашего гола.
Во втором тайме могли забить еще, хотя у соперника тоже были возможности забить гол. Доволен тем, что выиграли. В конце года поля уже не такие хорошие и у игроков нет такой свежести. Взяли три важных очка. Нам нужно создать энтузиазм перед игрой с «Краснодаром». Доволен Саней Кержаковым, который забил сегодня», – сказал Луческу.