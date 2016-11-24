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    «Краснодар» намерен решить вопрос выхода в плей-офф в матче с «Зальцбургом»

    В четверг, 24 ноября, в Краснодаре состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный одноименный клуб сыграет с австрийским «Зальцбургом». В первом круге российская команда добыла минимальную победу (1:0), и сегодня для выхода в раунд плей-офф турнира нужно вновь побеждать. Есть и другие расклады, при которых «Краснодар» пробьется в 1/16 финала, но решить вопрос можно уже сегодня.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 21:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 11:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 24 ноября 2016, 13:25

      Вперед Краснодар, пример перед глазами - игра Ростова.

      1
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      Рейтинг: +2635

      АЛЕКС 58 24 ноября 2016, 12:09

      Посмотрим вживую!Удачи нам!

      2
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 24 ноября 2016, 11:55

      Возвращение Смолова добавляет уверенновсти и вариативности в атаке,на прекрасном стадионе,почти без потерь(Мамаев до сих пор в лазарете)быки должны обыграть австрийцев уверенно.У соперников в свою очередь не будет Сориано,по сути главной звезды и забивалы команды и ряд других игроков основы,так что Краснодар обязан решать сегодня вопрос с выходом в весеннюю стадию ЛЕ,удачи ребятам.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 ноября 2016, 11:51

      Со Смоловым должны победить.

      2
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      Рейтинг: +751

      justozavr 24 ноября 2016, 11:47

      ну дома должны и стены помочь, старайтесь, всё в ваших руках!

      2
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 24 ноября 2016, 11:32

      удачи им, будем верить в победу и проход до 14

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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 ноября 2016, 11:15

      Удачи быкам! Им это по силам.

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